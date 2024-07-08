В России женщины после окончания вуза получают на треть меньше мужчин

Девушки после окончания бакалавриата или специалитета получают в среднем на 30% меньше, чем мужчины, после выпуска из магистратуры — на 29% меньше. Об этом сообщает проект «Если быть точным», который изучил мониторинг трудоустройства выпускников (МТВ) от Роструда. Эти данные ведомство опубликовало на своем сайте в начале июня, но через несколько дней они пропали из открытого доступа.