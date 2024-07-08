В России женщины после окончания вуза получают на треть меньше мужчин

Девушки после окончания бакалавриата или специалитета получают в среднем на 30% меньше, чем мужчины, после выпуска из магистратуры — на 29% меньше. Об этом сообщает проект «Если быть точным», который изучил мониторинг трудоустройства выпускников (МТВ) от Роструда. Эти данные ведомство опубликовало на своем сайте в начале июня, но через несколько дней они пропали из открытого доступа.
Основной причиной разрыва эксперты называют различие в специальностях, которые выбирают выпускники разных полов. Так, на направлениях, связанных с образованием, доля женщин среди студентов составляет 83%. К «женским» также можно отнести искусство и культуру (79%), гуманитарные науки (70%), здравоохранение (69%), науки об обществе (63%). К «мужским» — инженерное дело (30% женщин) и сельское хозяйство (45%). Математические и естественные науки — гендерно нейтральное направление.
Почти треть девушек получают образование по наименее оплачиваемым специальностям, молодых людей в этой категории лишь 12%. Напротив, самые высокооплачиваемые специальности получают 18% молодых людей и только 5% девушек.
Как отмечали исследователи из ВШЭ Маргарита Кирюшина и Виктор Рудаков, сегрегация по специальностям и должностям может объяснить 43% гендерного разрыва в зарплатах на старте карьеры. Остальные 57% эксперты связывают с прямой дискриминацией и влиянием индивидуальных характеристик, таких как склонность к риску, уверенность в переговорах, ценностные установки и мотивация.
Общество транслирует детям гендерные установки с самого раннего возраста, поясняет «Если быть точным». В детском саду матери чаще делают акцент на творческом развитии дочерей (танцы, рисование), а не на получение знаний и умений (счет, письмо). В школе гендерное разделение закрепляется: к старшим классам девочки начинают больше интересоваться гуманитарными науками, а мальчики — естественными и точными, хотя их показатели по точным наукам примерно равны.
Но даже с дипломами одинаковых направлений женщины зарабатывают меньше мужчин. Такая диспропорция наблюдается для 88% специальностей, по которым выпускники получают дипломы. Самый высокий разрыв зарплат в пользу мужчин в кинооператорстве (65%), аэронавигации (51%), эксплуатации авиационных систем (48%), хореографии (42%) и эксплуатации летательных аппаратов (41%).
Эксперты объясняют это несколькими факторами: мужчины могут устраиваться на более высокие должности из‑за стереотипов, что женщины менее склонны к точным наукам, выпускники разных полов с одинаковым образованием выбирают различные отрасли занятости (к примеру, женщины с дипломом по математическим или компьютерным наукам чаще идут работать в образование). Кроме того, существует простая дискриминация, когда на одной и той же должности женщинам предлагают более низкие зарплаты.