«Кровосток» сообщил о блокировке альбома «Река крови» с треком «Биография»

Сегодня в 12:58
Фото: кадр из видео с канала «вДудь»*/YouTube

Альбом «Река крови» группы «Кровосток» заблокировали в РФ по решению Роскомнадзора. Об этом сообщается в соцсетях рэп-коллектива.

Причины блокировки первого альбома «Кровостока», на котором вышел один из самых известных треков группы «Биография», не называются. В скором времени пластинка пропадет с музыкальных стримингов, останутся лишь мелодии без слов.

«Кровосток» известен хлесткими, провокационными песнями, которые становились даже предметом судебных разбирательств. В 2015 году районный суд в Ярославле признал тексты треков, размещенные на сайте группы, запрещенными в РФ, но областной суд решение отменил.

«Кровосток» основали в 2003 году Антон Черняк и Дмитрий Файнов. В 2021 году у рэп-коллектива вышел седьмой студийный альбом «Наука».

* Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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