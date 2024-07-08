Джастин Тимберлейк откроет бар после ареста за пьяное вождение

Сегодня в 12:15
Фото: Handout/Getty Images

Певец Джастин Тимберлейк и гольфист Тайгер Вудс откроют спорт-бар в Шотландии. Об этом пишет Би-би-си.

Партнеры получили разрешение не переоборудование в бар старого кинотеатра в городе Сент-Эндрюс. Заявка на открытие заведения поступила от компании по недвижимости Nexus Luxury Collection, акционерами которой выступают Тимберлейк и Вудс.

Спорт-бар получил название T-Squared Social, как и у их заведения в Нью-Йорке. В новом баре расположатся спортивные симуляторы, боулинг и дартс. Инвесторы также планируют сохранить два кинозала.

Ранее кинотеатр планировали закрыть, поскольку залы заполнялись менее чем на 10%. Руководство кинотеатра приветствовало планы Тимберлейка и Вудса.

В середине июня Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде. После отдыха с друзьями в баре на Лонг-Айленде певец решил не вызывать такси, а отправиться домой на своем BMW. Полицейские заметили, что автомобиль Тимберлейка не остановился перед знаком «Стоп» и выехал за свою полосу. В итоге певца доставили в полицейский участок и сделали магшот, который стал мемом.

В одном из интервью в прошлом году Тимберлейк признался, что страдал от алкогольной зависимости. По информации онлайн-портала Singersroom, певец хотел кардинально изменить свою жизнь, отправившись в реабилитационный центр.

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