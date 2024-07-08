Джастин Тимберлейк откроет бар после ареста за пьяное вождение

В середине июня Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде. После отдыха с друзьями в баре на Лонг-Айленде певец решил не вызывать такси, а отправиться домой на своем BMW. Полицейские заметили, что автомобиль Тимберлейка не остановился перед знаком «Стоп» и выехал за свою полосу. В итоге певца доставили в полицейский участок и сделали магшот, который стал мемом.