ТАСС: в Дагестане замедляют WhatsApp* из‑за призывов к участию в «экстремистских акциях»

В 2023 году WhatsApp отложил запуск в РФ каналов по аналогии с телеграмом. Роскомнадзор грозил сервису блокировкой после появления в нем этой функции. В Госдуме отмечали, что принадлежащий Meta* мессенджер не блокировали в стране только потому, что он был средством коммуникации, а не размещения информации.