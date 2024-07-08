ТАСС: в Дагестане замедляют WhatsApp* из‑за призывов к участию в «экстремистских акциях»

Сегодня в 11:50
Фото: Dušan veverkolog/Unsplash

Власти в Дагестане замедляют работу мессенджера WhatsApp* из‑за призывов к участию в «экстремистских акциях». Администрация сервиса игнорирует требования пресечь распространение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Профильные ведомства проводят антитеррористические действия, поэтому WhatsApp может плохо работать, уточнил собеседник информагентства. «Коммерсант» пишет, что на территории республики не работает ни один мессенджер или соцсеть.

23 июня в Махачкале и Дербенте террористы напали на две церкви, две синагоги и на пост ДПС. В числе погибших 16 сотрудников правоохранительных органов, 45 человек пострадали. Ликвидированы пять боевиков, один из которых оказался сыном главы района в Дагестане.

В 2023 году WhatsApp отложил запуск в РФ каналов по аналогии с телеграмом. Роскомнадзор грозил сервису блокировкой после появления в нем этой функции. В Госдуме отмечали, что принадлежащий Meta* мессенджер не блокировали в стране только потому, что он был средством коммуникации, а не размещения информации.

* WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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