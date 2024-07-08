Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

В возрасте 90 лет скончалась народная артистка СССР, прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.
Кондратьева, окончившая Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), была солисткой балетной труппы Большого театра с 1952 по 1980 год.
Среди ее работ — ведущие партии в самых известных балетах Большого, включая «Щелкунчика», «Дон Кихота», «Жизель», «Спящую красавицу», «Спартака», «Бахчисарайский фонтан» и «Лебединое озеро».
Много лет Кондратьева выступала с народным артистом СССР танцовщиком Марисом Лиепой. Ее партнерами на сцене также были Николай Фадеечев, Владимир Тихонов, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров.
С 1980 года Кондратьева была балетмейстером — репетитором Большого театра. Среди ее учениц — балерины Галина Степаненко, Надежда Грачева и Наталья Осипова. Кондратьева также проводила мастер-классы за рубежом, преподавала в японской школе-студии «Миаки».
Кондратьева награждена орденом «Знак Почета» (1959) и орденом Почета (2001). В 2023 году ей присудили премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.