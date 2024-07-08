Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

С 1980 года Кондратьева была балетмейстером — репетитором Большого театра. Среди ее учениц — балерины Галина Степаненко, Надежда Грачева и Наталья Осипова. Кондратьева также проводила мастер-классы за рубежом, преподавала в японской школе-студии «Миаки».