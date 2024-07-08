Boeing признал себя виновным в мошенничестве при расследовании двух авиакатастроф

Производитель самолетов Boeing признал себя виновным в преступном сговоре с целью мошенничества, нарушив соглашение о структурных изменениях, после двух авиакатастроф и гибели 346 человек. Он согласился выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.
Признав вину, Boeing не придется делиться внутренними данными, на чем настаивали семьи жертв. Родственники погибших назвали исход дела «любовной сделкой», которая позволила компании избежать полной ответственности.
Проблемы у Boeing начались после двух практически идентичных авиакатастроф с участием 737 Max в 2018 и 2019 годах, что привело к глобальной приостановке полетов самолета более чем на год. У регуляторов появились вопросы о безопасности к компании.
В 2021 году прокуроры обвинили Boeing в сговоре с целью введения в заблуждение регулирующих органов. Они утверждали, что компания обманула Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно своей системы управления полетом MCAS, которая была причастна к обеим катастрофам.
Суд не стал преследовать Boeing при условии, что компания заплатит штраф и успешно завершит трехлетний период усиленного мониторинга и отчетности. Однако в январе 2024 года, незадолго до окончания этого периода, аварийный люк самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines оторвался вскоре после взлета. Судно совершило вынужденную посадку, серьезных ранений никто не получил.
После инцидента регуляторы стали активнее присматривать за безопасностью и качеством продукции Boeing. В мае Минюст США заявил, что компания нарушила условия соглашения, поэтому теперь в отношении ее может начаться судебное преследование.
Reuters отмечает, что Boeing, помимо одного из самых больших в мире производителей коммерческих самолетов, является крупным военным подрядчиком правительства США. Пока неясно, как судимость повлияет на бизнес компании.