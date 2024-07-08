На парламентских выборах в Франции победила левая коалиция. Правые заняли лишь третье место

Досрочные выборы во Франции были объявлены после того, как «Национальное объединение» Ле Пен победило на выборах в Европарламент. В нем у RN было тоже первое место (33%), второй была левая коалиция (28%), третьей — президентская (21%). Чтобы не допустить победы сторонников Ле Пен, около 200 кандидатов перед вторым туром снялись с выборов, не став отнимать голоса у более сильных соперников ультраправых.