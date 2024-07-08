На парламентских выборах в Франции победила левая коалиция. Правые заняли лишь третье место

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), которая получила 182 места. Об этом говорится на сайте МВД страны.
Второй результат показала президентская коалиция «Вместе!», которой досталось 168 мест. Правая коалиция во главе с «Национальным объединением» (RN) Марин Ле Пен, лидировавшая после первого тура, лишь на третьем месте. Всего ее представители займут 143 места в парламенте.
По сравнению с прошлыми парламентскими выборами левая коалиция усилилась на 51 место, правая — на 54. Президентская коалиция потеряла 77 мест.
Ни одна из коалиций не смогла получила абсолютного большинства в французском парламенте, в котором 577 мест. Пока неясно, как будет выглядеть новое правительство республики, учитывая, что соратники Макрона говорили, что не готовы работать вместе с левыми, отмечает CNN.
Лидер «Непокоренной Франции», которая входит в NFP, Жан-Люк Меланшон призвал Эмманюэля Макрона передать власть левой коалиции. «Премьер-министр должен уйти, президент имеет власть и обязан призвать к власти «Новый народный фронт», — заявил он.
Меланшон назвал результаты выборов «огромным облегчением». По его словам, французский народ «исключил для себя худшее решение», поскольку ультраправая коалиция оказалась далека от абсолютного большинства.
Досрочные выборы во Франции были объявлены после того, как «Национальное объединение» Ле Пен победило на выборах в Европарламент. В нем у RN было тоже первое место (33%), второй была левая коалиция (28%), третьей — президентская (21%). Чтобы не допустить победы сторонников Ле Пен, около 200 кандидатов перед вторым туром снялись с выборов, не став отнимать голоса у более сильных соперников ультраправых.