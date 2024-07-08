Джастин Бибер заработал 10 млн долларов за выступление на вечеринке индийского миллиардера

На опубликованных видео с шоу певец протягивает микрофон толпе гостей на песне «Love Yourself» и пританцовывает на фоне своих ранних хитов. Певец исполнил «Baby», «Sorry» и «What Do You Mean?», а завершил выступление «Where Are Ü Now». После этого он отправился в США, где его ждала беременная жена Хейли Бибер.