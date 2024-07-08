Джастин Бибер заработал 10 млн долларов за выступление на вечеринке индийского миллиардера

Сегодня в 08:55
Фото: @justinbieber

Джастину Биберу заплатили 10 млн долларов за выступление на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека в Азии. Кадры с закрытого шоу появились в соцсетях.

Состояние индийского бизнесмена Мукеша Амбани оценивается более чем в 120 млрд долларов. 5 июля по его приглашению Бибер прибыл Мумбаи, чтобы выступить перед молодоженами Анантой Амбани и его невестой Радхики Мерчант.

Автор хита «Baby» задокументировал свою поездку в Индию.

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© @justinbieber
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© @justinbieber
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© @justinbieber
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© @justinbieber
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© @justinbieber
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© @justinbieber

На опубликованных видео с шоу певец протягивает микрофон толпе гостей на песне «Love Yourself» и пританцовывает на фоне своих ранних хитов. Певец исполнил «Baby», «Sorry» и «What Do You Mean?», а завершил выступление «Where Are Ü Now». После этого он отправился в США, где его ждала беременная жена Хейли Бибер.

Бибер побил рекорд Рианны, которая в марте тоже выступала на свадебной вечеринке Амбани — но за 6 млн долларов. Это было ее первое полноценное выступление с 2016 года. Она исполнила «We Found Love», «Umbrella», «Stay», «Rude Boy», «Diamonds», «Work» и «All Of The Lights».

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