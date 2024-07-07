«Головоломка-2» стала пятым самым кассовым мультфильмом в истории

«Головоломка-2» принесла создателям еще 78,3 млн долларов за уик-енд с 5 по 7 июля. Теперь общие сборы составляют 1,22 млрд долларов и делают мультфильм пятым самым кассовым в истории, сообщает Variety.
Сиквел «Головоломки» обошел «Миньонов» и уже стал самым кассовым фильмом этого года. Тем временем родственный «Миньонам» «Гадкий я-4» за уик-енд собрал 73 млн долларов, дотянув свои мировые сборы до 229,5 млн при бюджете 100 млн.
«Тихое место: День первый» за первый день заработал 22,5 млн долларов только в США, а за весь уик-енд — 178,2 млн во всем мире. Сборы «Плохих парней-4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом перевалили за 360 млн долларов.
В июне продаже билетов в США упали почти на 28%, но в июле этот показатель снизился до 17%. По словам экспертов, это положительная новость для грядущих новинок, в том числе «Дэдпула и Росомахи» и «Смерча-2».