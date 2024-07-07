Сотрудница «Матч ТВ» сообщила об изнасиловании рядом с «Останкино» в Москве

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в Москве. Это произошло в ночь на 6 июля, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, нападение на девушку произошло, когда она возвращалась с работы. Несколько мужчин напали на нее около 2.30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.
Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила информацию об изнасиловании девушки.
Как пишет Baza, всего в преступлении подозреваются трое иностранцев. Первого из них задержали спустя 40 минут после нападения, следом — еще двоих возле станции метро «ВДНХ». Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц, по которому грозит до десяти лет лишения свободы, утверждает канал.