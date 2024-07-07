Британский миллиардер раздаст 653 млн долларов сотрудникам после продажи бизнеса

О’Хара имеет долю в размере 80% от компании, которая в последние три года «достигла рекордных показателей» и увеличивала прибыль на 20%. После завершения сделки бизнесмен и его жена Линди войдут в число 100 богатейших людей Великобритании. 510 млн фунтов стерлингов, которые супруги намерены раздать, получит руководство Preqin и около 1500 сотрудников.