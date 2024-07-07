Британский миллиардер раздаст 653 млн долларов сотрудникам после продажи бизнеса

Сегодня в 19:40
Кадр: Preqin/YouTube

Британский миллиардер Марк О’Хара продал свою компанию Preqin и решил раздать 510 млн фунтов стерлингов (653 млн долларов) ее сотрудникам, сообщает журнал Fortune. От сделки бизнесмен и его жена получат 2,55 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов), из которых 2,4 млрд оставят себе.

Основанная в 2002 году Preqin занимается сбором и анализом финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций и работает с более чем 200 тыс. клиентов. В начале июля ее приобрела одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире американская BlackRock. О’Хара станет в ней вице-президентом.

О’Хара имеет долю в размере 80% от компании, которая в последние три года «достигла рекордных показателей» и увеличивала прибыль на 20%. После завершения сделки бизнесмен и его жена Линди войдут в число 100 богатейших людей Великобритании. 510 млн фунтов стерлингов, которые супруги намерены раздать, получит руководство Preqin и около 1500 сотрудников.

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