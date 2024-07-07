Штирлиц, Багров и Человек-паук: иксы, миллениалы и зумеры из РФ назвали своих киногероев

Институт современных медиа (MOMRI) и медиахолдинг «Цифровое телевидение» поделились результатами опроса «Киногерои поколений». Представителям трех поколения — X, Y и Z — предложили назвать фильмы, сериалы, киногероев и актеров, которых они считают культовыми.
Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова. У поколения Y она возглавила топ, а у X и Z первое место заняли «Москва слезам не верит» и «Гарри Поттер».
Топ-10 культовых фильмов и сериалов
Поколение X (41–60 лет)
1. «Москва слезам не верит»
1. «Брат» и «Брат-2»
1. «Терминатор»
1. «Семнадцать мгновений весны»
1. «Ирония судьбы, или С легким паром!»
1. «Любовь и голуби»
1. «Офицеры»
1. «Д’Артаньян и три мушкетера»
1. «Место встречи изменить нельзя»
1. «Бригада»
Поколение Y (26–40 лет)
1. «Брат» и «Брат-2»
1. «Терминатор»
1. «Бригада»
1. «Титаник»
1. «Гарри Поттер»
1. «Властелин Колец»
1. «Матрица»
1. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
1. «Москва слезам не верит»
1. «Зеленая миля»
Поколение Z (14–25 лет)
1. «Гарри Поттер»
1. «Человек-паук»
1. «Мстители»
1. «Бойцовский клуб»
1. «1+1»
1. «Титаник»
1. «Брат»/«Брат-2»
1. «Сумерки»
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
1. «Головоломка»
Топ-10 культовых героев
Поколение X (41–60 лет)
1. Штирлиц
1. Данила Багров
1. Глеб Жеглов
1. Терминатор
1. Д’Артаньян
1. Шурик
1. Саша Белый
1. Алиса
1. Женя Лукашин
1. Рэмбо
Поколение Y (26–40 лет)
- Данила Багров
- Терминатор
- Саша Белый
- Гарри Поттер
- Железный человек
- Человек-паук
- Нео
- Бэтмен
- Шурик
- Супермен
Поколение Z (14–25 лет)
1. Человек-паук
1. Гарри Поттер
1. Железный человек
1. Тайлер Дерден
1. Джек Воробей
1. Бэтмен
1. Тор
1. Данила Багров
1. Супермен
1. Джокер
Топ-10 культовых актеров
Поколение X (41–60 лет)
1. Арнольд Шварценеггер
1. Сергей Бодров-младший
1. Юрий Никулин
1. Брюс Ли
1. Сильвестр Сталлоне
1. Михаил Боярский
1. Леонардо Ди Каприо
1. Брюс Уиллис
1. Андрей Миронов
1. Джеки Чан
Поколение Y (26–40 лет)
1. Арнольд Шварценеггер
1. Сергей Бодров-младший
1. Джеки Чан
1. Леонардо Ди Каприо
1. Сильвестр Сталлоне
1. Жан-Клод ван Дамм
1. Сергей Безруков
1. Киану Ривз
1. Юрий Никулин
1. Брэд Питт
Поколение Z (14–25 лет)
1. Александр Петров
1. Райан Гослинг
1. Леонардо Ди Каприо
1. Джеки Чан
1. Сергей Безруков
1. Сергей Бодров-младший
1. Брэд Питт
1. Джонни Депп
1. Джейсон Стэтем
1. Вин Дизель
Похожий опрос в феврале проводил стриминг Kion. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет назвали Гарри Поттера, а постарше — Терминатора.