Штирлиц, Багров и Человек-паук: иксы, миллениалы и зумеры из РФ назвали своих киногероев

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова. У поколения Y она возглавила топ, а у X и Z первое место заняли «Москва слезам не верит» и «Гарри Поттер».