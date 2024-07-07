В московском зоопарке поселилась самка гигантского муравьеда Изабелла, которой около двух лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщили сотрудники зверинца.
Белла будет жить рядом с самцом по кличке Диего, которого привезли в зоопарк несколько месяцев назад и поселили в отдельном вольере.
«Белла активная и любознательная, она с удовольствием исследует все уголки своей территории и раскапывает пни — это естественное для гигантских муравьедов поведение», — рассказали в зоопарке.
Муравьеды — животные несоциальные, самка и самец видятся лишь в период размножения, поэтому Беллу и Диего выводят на прогулку по очереди. Однако он «исследует метки и запахи, которые оставила» новая соседка, затем то же самое проделывает она. Директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что Диего и Белла интересуются друг другом.
Гигантский муравьед — самый крупный представитель в отряде неполнозубых, длина его тела достигает 130 сантиметров. Активен преимущественно ночью, но в безлюдных местах нередко бродит и днем, а на сон у него уходит до 16 часов в сутки.