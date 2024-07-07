В Московском зоопарке поселилась самка гигантского муравьеда

Муравьеды — животные несоциальные, самка и самец видятся лишь в период размножения, поэтому Беллу и Диего выводят на прогулку по очереди. Однако он «исследует метки и запахи, которые оставила» новая соседка, затем то же самое проделывает она. Директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что Диего и Белла интересуются друг другом.