«Я разве говорил, что это безопасно?»: Брэд Питт несется на болиде в тизере «F1»

Сегодня в 16:55
Кадр: Warner Bros. Pictures International/YouTube

Apple Original Films выпустила тизер фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. В США лента выйдет 27 июня 2025 года, в остальном мире — 25 июня.

По сюжету бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) возвращается в спорт и становится партнером и наставником новичка Джошуа Пирса (Дамсон Идрис) из команды APXGP, руководством которой занимается персонаж Хавьера Бардема. В тизере играет песня Queen «We Will Rock You» на фоне гонок и аварий.

Съемки фильма проходили на реальных турнирах «Формулы-1», в том числе Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне.

Режиссером «F1» выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Производством занимается студия Apple Original Film, а права на показ прибрела Warner Bros.

В прошлом году Питт останавливал съемки «F1» в знак поддержки забастовщиков в Голливуде. При этом съемки должны были проходить на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии во время Гран-при.

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