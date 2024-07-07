В Курске отец решил наказать сына за поджог и поджег его

Инцидент произошел 5 июля в многодетной семье.
По версии Baza, 9-летний мальчик играл дома со свечкой, проводил опыты и случайно пролил спирт и поджег его, из‑за чего возник небольшой пожар, который нанес ожоги находившейся рядом годовалой сестре. Наблюдавший за детьми 38-летний отец решил наказать сына: снял с него штаны, облил ягодицы спиртом и поджег.
Shot же приводит другую последовательность событий: якобы мальчик не слушался отца, тот вышел из себя, схватился за бутылку со спиртом, облил сына и поджег, в результате чего пострадала малышка. Ей обожгло голову, шею, руки и ноги, мальчику — ягодицы и ноги.
Скорую в дом вызвала мама, пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени, сейчас они находятся в реанимации, вскоре их переведут в общую палату.
Журналистам женщина сказала, что в шоке от поступка мужа, и проведет некоторое время с детьми в больнице. В семье есть еще трое детей, они будут вынуждены пожить в доме ребенка, их больше не с кем оставить.
Мужчину задержала полиция, его могут арестовать. По факту случившегося проводится проверка.