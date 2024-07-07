Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли: «Она может отбить человека на несколько метров»

Ведущая новостей Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли. Фантастической историей она поделилась в интервью со Светланой Бондарчук.
В беседе с интервьюеркой ведущая Первого канала обсудила занятия спортом и восточными практиками. По словам лица программы «Время», она увлеклась видом ушу тай-чи, когда увидела у коллеги небольшой китайский сервиз для чайной церемонии.
«То есть я пошла на тай-чи за сервизом, а закончилось все глубокими практикующими моментами, осознаниями, такой путь дао. <…> Занимаюсь уже 20 лет. Это одновременно боевая гимнастика, медицина и практика духа, соединяешь три в одном и выходишь с этим в мир. Мой учитель может ударом пальца убить человека, я знаю эти приемы. Но самое главное — обуздать в себе эти страсти и жить в ощущении дзена», — рассказала Андреева.
Бондарчук поинтересовалась у гостьи, применяла ли она на практике полученные знания.
«Конечно, применяла. Вот прямо в „Останкино“». — «На тебя кто‑то напал?» — «Да, вышел маньяк, больной человек. Он пришел ко мне, хотел меня выследить. Было очень поздно, я выходила с ночной смены в дикторском отделе», — вспомнила Андреева.
«Я понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила эту энергетическую силу мысли, которая может отбить человека просто на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я быстро села в машину, уехала, дальше я не разбиралась с ним, потому что он ненормальный», — добавила она.
Сила мысли помогла ведущей не только победить маньяка, но и справиться со стаей собак.
«В Черногории я шла по пляжу и увидела огромную стаю собак, которые напали на домашнего [пса породы] боксер. Он увязался, дурачок, за течной девочкой, а тут мальчики. Сотрудники отеля кричали мне: «Катя, не заходи туда, это очень опасно», — продолжила она.
«Но я понимала, что [боксера] сейчас загрызут, поэтому зашла внутрь стаи и сильно закричала. Это было как в картине «Крик». Все собаки замерли на несколько секунд. Я [боксеру] говорю: «Ты чего здесь лежишь, пошел отсюда» — и ногой так, тыдыщ. Он убежал. И вот я еще держала это поле несколько секунд, а потом собаки немножко обмякли. Люди, которые это видели, обалдели», — передает ведущая.
«Я не могу применять это все время, энергетически это очень затратно. Я могу заболеть после этого. Но в критические моменты я так делаю», — подытожила Андреева.