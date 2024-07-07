Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли: «Она может отбить человека на несколько метров»

«Но я понимала, что [боксера] сейчас загрызут, поэтому зашла внутрь стаи и сильно закричала. Это было как в картине «Крик». Все собаки замерли на несколько секунд. Я [боксеру] говорю: «Ты чего здесь лежишь, пошел отсюда» — и ногой так, тыдыщ. Он убежал. И вот я еще держала это поле несколько секунд, а потом собаки немножко обмякли. Люди, которые это видели, обалдели», — передает ведущая.