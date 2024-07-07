Кэти Перри готовится к суду с семьей умирающего ветерана. Они не поделили особняк за 15 млн долларов

Кэти Перри готовится к суду с семьей умирающего ветерана, который продал ей особняк за 15 млн долларов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
84-летний Карл Уэсткотт из калифорнийского города Монтесито согласился продать певице свой дом с восемью комнатами, двумя гостевыми домиками, бассейном и теннисным кортом в 2020 году. Однако через несколько дней мужчина захотел расторгнуть сделку, заявив, что подписывал документы под воздействием обезболивающих после операции.
Суд постановил, что договор является законным, и в конце прошлого года Перри объявили законной владелицей закрытого поместья 1930-х годов. Семья бывшего хозяина оспорила это решение. За время судебных тяжб певица потратила на ремонт 6 млн долларов.
Звезда хочет скинуть с цены около 6 млн долларов, утверждая, что прикованный к постели хосписа из‑за болезни Гентингтона ветеран должен ей за ремонт и потерю дохода от аренды. По ее словам, особняк стоит в итоге 9 млн, а не заявленные 15.
Перри нужно изложить свои доводы в суде, куда придут недовольные родственники Уэсткотта. «Очевидно, что она [Кэти Перри] пытается выжать из семьи Карла все до последнего доллара без малейшего сочувствия. <…> Она отобрала у их отца дом, а теперь хочет снять с него последнюю рубашку», — прокомментировал ситуацию таблоиду друг семьи.
В 2015 году Перри судилась из‑за недвижимости с двумя пожилыми монахинями. Певица купила католический монастырь за 14,5 млн долларов, но монахини, жившие там с 1970-х, посчитали, что постройку не могли продавать. Суд встал на сторону певицы и обязал выплатить ей компенсацию в размере более 15 млн долларов. Во время судебного заседания 89-летняя сестра Хольцман упала в обморок и умерла.