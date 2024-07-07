Кэти Перри готовится к суду с семьей умирающего ветерана. Они не поделили особняк за 15 млн долларов

В 2015 году Перри судилась из‑за недвижимости с двумя пожилыми монахинями. Певица купила католический монастырь за 14,5 млн долларов, но монахини, жившие там с 1970-х, посчитали, что постройку не могли продавать. Суд встал на сторону певицы и обязал выплатить ей компенсацию в размере более 15 млн долларов. Во время судебного заседания 89-летняя сестра Хольцман упала в обморок и умерла.