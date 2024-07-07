Лука Гуаданьино приступил к съемкам триллера с Джулией Робертс

Сегодня в 13:58
Фото: Elena Ringo

Лука Гуаданьино начал съемки нового фильма в Лондоне. Следующая работа режиссера «Претендентов» получила название «После охоты», сообщает Deadline.

Сценарий «После охоты» написала Нора Гарретт. Это драматический триллер о профессорше колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье, когда одна из лучших учениц выдвигает обвинение против одного из ее коллег, а темная тайна из ее собственного прошлого грозит выйти наружу.

На фото со съемок можно увидеть Джулию Робертс (она сыграет главную роль), Хлою Севиньи, Айо Эдебири, Эндрю Гарфилда, Майкла Сталберга, Лио Мееля, Арияну Кассам и Уилла Прайса.

© @chloessevigny

Производством занимается Amazon MGM Studios. Примерная дата релиза или окончания съемок не называется.

В апреле Гуаданьино выпустил в кинотеатрах «Претендентов» с Зендаей. Фильм о любовном треугольнике теннисистов собрал в прокате 15 млн долларов.

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