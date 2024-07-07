Лука Гуаданьино приступил к съемкам триллера с Джулией Робертс

Сценарий «После охоты» написала Нора Гарретт. Это драматический триллер о профессорше колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье, когда одна из лучших учениц выдвигает обвинение против одного из ее коллег, а темная тайна из ее собственного прошлого грозит выйти наружу.