В Индии змея умерла от укусов человека

В Индии ядовитая змея укусила мужчину, а тот покусал ее в ответ, решив, что таким образом получит противоядие. О необычном инциденте пишет Times of India.
Инцидент произошел 2 июля в штате Бихар на востоке страны. 35-летний Сантош Лохар работает на железной дороге в бригаде прокладчиков путей. Его команду отправили на участок в чаще леса. После тяжелого трудового дня мужчина готовился ко сну, но столкнулся со змеей, ее вид не уточняют.
В процессе борьбы рептилия укусила индийца. Тот не растерялся и дважды укусил ее в ответ. Оригинальная идея объясняется местным поверьем: в некоторых частях страны говорят, что если жертва укуса укусит змею в ответ, то яд перейдет обратно к животному. От полученных травм змея скончалась.
Коллеги быстро пришли Лохару на помощь и немедленно доставили его в больницу города Раджаули, там пострадавшему оказали необходимую помощь и оставили под наблюдением на ночь. На следующий день пациент был выписан и самостоятельно покинул учреждение.
Ежегодно в Индии от укусов змей погибают около 50 000 человек. Около 90% из примерно 3–4 миллионов укусов ежегодно приходится на «большую четверку» змей — крайта обыкновенного, индийскую кобру, гадюку Рассела и чешуйчатую гадюку.
В июне в Индонезии шестиметровый питон целиком проглотил местную жительницу. Женщина отправилась одна в лес и там столкнулась с опасной змеей.
Ее муж и соседи наткнулись на рептилию во время поисков пропавшей. Их удивило огромное брюхо животного, в котором обнаружилось тело с одеждой.