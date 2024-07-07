В Индии змея умерла от укусов человека

Инцидент произошел 2 июля в штате Бихар на востоке страны. 35-летний Сантош Лохар работает на железной дороге в бригаде прокладчиков путей. Его команду отправили на участок в чаще леса. После тяжелого трудового дня мужчина готовился ко сну, но столкнулся со змеей, ее вид не уточняют.