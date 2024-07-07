Джон Сина уйдет из рестлинга в 2025 году

Джон Сина объявил об окончании карьеры в рестлинге. Во время появления в ринге на шоу WWE Money in the Bank в Торонто рестлер анонсировал, что его последние матчи пройдут в 2025 году.
«Сегодня я официально анонсирую мой уход из WWE. Я не закончу прямо сейчас, у нас будет много шансов попрощаться», — сказал Сина и напомнил, что в в 2025 году еженедельное шоу WWE Raw, а также премиум-ивенты появятся на Netflix.
«В 2025 году я в последний раз выйду на Royal Rumble и Elimination Chamber. Сегодня здесь я также объявляю, что WrestleMania в Лас-Вегасе станет для меня последней», — добавил он.
«Огромное спасибо за то, что позволили мне выступать в доме, который вы поддерживали столько лет. Спасибо за ваш очень громкий голос, за вашу честность, такую прекрасно жестокую. И самое главное, спасибо вам за то, что позволили мне быть здесь сегодня вечером и заявить всему миру, что мы планируем нечто незабываемое. Кроме того, я еще вернусь в Торонто, чтобы надрать кое-кому задницу», — обратился рестлер к поклонникам.
На пресс-конференции после премиум-ивента Сина пояснил, что его прощальный тур растянется на целый год и не закончится после WrestleMania.
«Надеюсь, что все пойдет по плану и он пройдет с января по декабрь. Мы работаем над списком дат. Сейчас в нем где‑то 30–40 дат, я все еще разбираюсь и двигаю дела. После этого я больше не буду биться в ринге», — отметил актер.
«Я подал WWE идею, они выступили с конкретным предложением сделать это в 2025 году. Сейчас рестлинг-бизнес достиг невероятного пика популярности, с ним происходят великие вещи, особенно будущий дебют на Netflix. Я горжусь, что все еще могу что‑то дать WWE», — пояснил он.
Сина дебютировал в компании в июне 2002 года. За более чем 20 лет его имя прочно связалось с промоушеном, а рестлер становился его чемпионом рекордные 16 раз — столько же титулов было лишь у легенды рестлинга Рика Флэра.
С 2015 года Сина стал активно сниматься в голливудских фильмах, в 2019-м он сыграл брата Доменика Торетто в «Форсаже-9», а позже попал в «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна и получил сольный сериал «Миротворец». В то же время он стал реже появляться в ринге.