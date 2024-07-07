Джон Сина уйдет из рестлинга в 2025 году

«Огромное спасибо за то, что позволили мне выступать в доме, который вы поддерживали столько лет. Спасибо за ваш очень громкий голос, за вашу честность, такую прекрасно жестокую. И самое главное, спасибо вам за то, что позволили мне быть здесь сегодня вечером и заявить всему миру, что мы планируем нечто незабываемое. Кроме того, я еще вернусь в Торонто, чтобы надрать кое-кому задницу», — обратился рестлер к поклонникам.