В Нальчике родителей школьников оштрафуют за то, что они сидели, пока на выпускном играл гимн

Сегодня в 13:23
Кадр из видео

В Нальчике полиция составила протоколы на родителей девятиклассников за нарушение официального использования гимна России. Жителей города обвиняют в том, что они сидели во время исполнения гимна на школьном выпускном. Об этом пишут Mash Gor и «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в местной школе № 33 около месяца назад, но его запись появилась в соцсетях только сейчас. Всего в кадр попали восемь человек, на одном из роликов ребенок также закрыл руками уши.

По информации Mash, в отдел полиции из‑за случившегося были вызваны начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в КБР и многодетные матери.

После попадания записи в сеть на всех них завели административные дела по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ). За это грозит штраф до 3000 рублей.

В начале июля Первый кассационный суд общей юрисдикции счел мат и клевету в домовом чате поводом для штрафа. Так, жителя города Бор Нижегородской области обязали компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

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