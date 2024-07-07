Не стало продюсера Джона Ландау, напарника Джеймса Кэмерона по «Титанику» и «Аватару»

5 июля скончался продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау. Напарнику Джеймса Кэмерона было 63. Сын кинематографиста подтвердил смерть изданию The Hollywood Reporter.
Последние полтора года жизни Ландау боролся с раком.
Ландау родился в семье продюсеров и во взрослом возрасте продолжил их дело. В его фильмографии есть картины «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года и «Дик Трейси» 1990 года, после их успеха он стал одним из директоров «20 век Fox» и курировал производство фильмов «Один дома», «Крепкий орешек-2», «Чужой-3», «Последний из могикан», «Миссис Даутфайр» и «Правдивая ложь», где и познакомился с Кэмероном.
В числе достижений Ландау есть и руководство строительством Fox Baja Studios в Мексике — студии площадью в 160 тыс. квадратных метров, где можно было разместить огромные декорации, самый большой в мире съемочный резервуар и пять звуковых площадок, одна из которых была размером с футбольное поле. Именно там позже был снят «Титаник», заработавший рекордный миллиард долларов в прокате (а после повторных прокатов касса выросла до двух миллиардов) и 11 премий «Оскар» при 14 номинациях.
По словам продюсера, во время съемок студия сильно давила на него и Кэмерона за затянутые сроки съемок и разросшийся со 120 до 200 млн долларов бюджет. «Я был тем парнем, которому, как мне кажется, досталось больше всего. Работать было очень сложно, потому что я хотел угодить всем трем хозяевам: студии, режиссеру и фильму. И моя работа заключалась в том, чтобы сбалансировать их интересы и не упустить ничего из виду», — вспоминал Ландау позже.
Вероятно, это толкнуло его покинуть одну из крупнейших студий Голливуда и присоединиться к компании Кэмерона Lightstorm Entertainment. По словам Ландау, режиссер «строил все величайшие мечты», а его задачей было воплощать их в жизнь.
Вспоминая коллегу, Кэмерон поблагодарил судьбу «за каждый год, каждый день, каждую минуту, проведенную вместе»: «Я благодарен за веру, которую он в меня вселял, и за то, что его партнерство позволило нам достичь вместе. Часть меня самого была отторгнута. Но удивительная команда, которую он собрал и возглавил, осталась, и мы посвятим себя воплощению наследия Джона. Не только фильмы, которые еще предстоит снять, но и любовь, и связь, которые связывают семью „Аватара“ и Lightstorm».