Не стало продюсера Джона Ландау, напарника Джеймса Кэмерона по «Титанику» и «Аватару»

По словам продюсера, во время съемок студия сильно давила на него и Кэмерона за затянутые сроки съемок и разросшийся со 120 до 200 млн долларов бюджет. «Я был тем парнем, которому, как мне кажется, досталось больше всего. Работать было очень сложно, потому что я хотел угодить всем трем хозяевам: студии, режиссеру и фильму. И моя работа заключалась в том, чтобы сбалансировать их интересы и не упустить ничего из виду», — вспоминал Ландау позже.