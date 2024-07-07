Правительство подготовило план по борьбе с излишним использованием иностранных слов

Министерства просвещения, образования и культуры определят критерии излишнего использования иностранной лексики. Об этом говорится в одобренном правительством плане мероприятий по укреплению традиционных ценностей.
Ведомства должны представить критерии в первом квартале 2025 года. Нововведения повлияют на использование заимствованных слов «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности». Мероприятия по борьбе за чистоту русского языка будут проводиться ежегодно.
Отмечается, что подобная мера должна помочь в «защите от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия и пресечении деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России».
В рамках утвержденного плана также будут проводить проекты по военно-патриотическому воспитанию и музейные выставки об истории специальной военной операции на территории Украины.
Кроме того, Минкульт, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба также будут пресекать излишнее использование иностранной лексики в наружной рекламе.
В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете использования иностранных слов в случаях, когда язык используется в качестве государственного, а у слов есть русские синонимы. Главным образом это коснется органов власти и чиновников.