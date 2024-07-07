Warner Bros. отказалась от сериала про лечебницу Аркхэм из мира Бэтмена

Warner Bros. отказалась от плана выпустить сериал о психиатрической лечебнице Аркхэм. Проект о злодеях из мира Бэтмена должен был выйти на Max. Об этом рассказали источники Variety.
В последнее время над ним работал шоураннер Антонио Кампос, известный по сериалу «Лестница» и фильму «Дьявол всегда здесь» с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном. По информации издания, студия решила не продолжать сотрудничество, но не исключено, что она вернется к идее вновь.
Сериал находился в разработке с 2020 года, тогда он был задуман как шоу о сотрудниках полиции Готэма, появлявшихся в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Поначалу с проектом был связан режиссер и сценарист «Клана Сопрано» Теренс Уинтер, в ноябре 2020 года его сменил создатель мини-проекта «Долг/стыд» Джо Бартон и ушел спустя всего три месяца.
В 2022 году Мэтт Ривз рассказал журналистам, что проект «эволюционировал» в сериал про пациентов лечебницы Аркхэм и поменял стиль в сторону хоррора, фильма про дом с привидениями.
Однако в декабре прошлого года Джеймс Ганн, теперь отвечающий за всю вселенную фильмов DC, заявил, что действие сериала про Аркхэм развернется в его вселенной, а не в мире Бэтмена Роберта Паттинсона.
В отличие от этого сериала, работа над криминальной драмой о Пингвине с Колином Фареллом в неузнаваемом гриме почти завершена, у проекта уже есть трейлер, а также дата релиза в сентябре 2024 года.