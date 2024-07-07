Warner Bros. отказалась от сериала про лечебницу Аркхэм из мира Бэтмена

Сериал находился в разработке с 2020 года, тогда он был задуман как шоу о сотрудниках полиции Готэма, появлявшихся в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Поначалу с проектом был связан режиссер и сценарист «Клана Сопрано» Теренс Уинтер, в ноябре 2020 года его сменил создатель мини-проекта «Долг/стыд» Джо Бартон и ушел спустя всего три месяца.