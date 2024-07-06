Казанский футбольный клуб «Сокол» продается на «Авито» за 5,3 млн рублей

Футбольный клуб «Сокол» из Казани выставили на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей. Вместе с командой продавец по имени Ильяс предлагает экипировку и инвентарь в подарок.
«В связи с oтcутcтвиeм вoзможности финанcировaния прeдлaгaeм пpиобpeсти профессиональный футбoльный клуб и дальшe побеждать нa профессионaльном урoвнe», — говорится в объявлении о причинах продажи.
В сумму 5,3 млн рублей входит полностью укомплектованный состав игроков, тренеров, административный и медицинский персонал. Долго по зарплате перед ними нет.
В 2023 году «Сокол» занял первое место в Чемпионате Татарстана по футболу, а также участвовал в первенстве РФ по футболу среди команд Второй лиги.