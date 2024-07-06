«Это отстой»: Кевин Бейкон надел маску, чтобы провести день как обычный человек

Бейкон попросил сделать ему пластический грим, в котором вышел на улицы на улицы Лос-Анджелеса и зашел в один из самых посещаемых торговых центров города. Он был в восторге, что никто из посетителей его не узнал, но вскоре это чувство улетучилось.