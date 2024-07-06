«Это отстой»: Кевин Бейкон надел маску, чтобы провести день как обычный человек

Кевин Бейкон рассказал о своей попытке пожить обычной жизнью в интервью журналу Vanity Fair. С участием актера на этой неделе вышли два фильма — «Полицейский из Беверли-Хиллз-4» и «MaXXXine».
Бейкон попросил сделать ему пластический грим, в котором вышел на улицы на улицы Лос-Анджелеса и зашел в один из самых посещаемых торговых центров города. Он был в восторге, что никто из посетителей его не узнал, но вскоре это чувство улетучилось.
«Люди как бы протискивались через меня, не были любезны. Никто не говорил: „Я люблю тебя“. Мне приходилось стоять в очереди, чтобы, не знаю, купить чертов кофе или что‑то еще», — поделился Бейкон.
В итоге актер понял, что быть незнаменитым — «это отстой». «Я хочу снова стать знаменитым», — подумал он перед тем, как снять маску.
В обоих новинках Бейкон сыграл злодеев. Как актер он никогда не сторонился отрицательных персонажей: «Я никогда не беспокоюсь о том, что люди думают обо мне. Работа заключается в том, чтобы становиться другими людьми и частью какой‑то истории».