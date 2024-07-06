РФ и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

С 22 августа «карты иранской системы Shetab можно будет использовать как смарт-карты Amber в банкоматах России» и снимать с их помощью рубли, заявил Фарзин. Это касается первого этапа интеграции, а на втором в Иране появится возможность расплачиваться российскими картами. А на третьем этапе иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах картой Shetab через обычный банковский терминал.