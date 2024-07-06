Российские борцы отказались от Олимпиады из‑за недопуска к соревнованиям лидеров сборной

Сегодня в 17:55
Абдулрашид Садулаев. Кадр: Olympics/YouTube

Борцы, допущенные на Олимпийских играх в Париже, отказались от участия. Причина тому — недопуск к соревнованиям лидеров сборной, сообщает Федерация спортивной борьбы РФ.

В заявлении федерации говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил «10 российских борцов, шесть из которых — далеко не лидеры сборной России». В нем перечислены спортсмены Абдулрашид Садулаев, который шел «к третьей олимпийской вершине», Заурбек Сидаков, Заур Угуев и Муса Евлоев — их не допустили на Олимпиаду.

«Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — заявили в федерации.

На расширенном совещании исполкома федерации с тренерским штабом сборных команд РФ по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Игры в Париже, было единогласно решено отказаться от участия. «[Все перечисленные] не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора», — указывается в заявлении.

Федерация спортивной борьбы РФ обвинила МОК в «подрывании принципа единства нашей команды» и отметила, что без российских борцов «соревнования будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы в олимпийском турнире», значимость которого «ставится под сомнение».

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