Российские борцы отказались от Олимпиады из‑за недопуска к соревнованиям лидеров сборной

На расширенном совещании исполкома федерации с тренерским штабом сборных команд РФ по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Игры в Париже, было единогласно решено отказаться от участия. «[Все перечисленные] не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора», — указывается в заявлении.