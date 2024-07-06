Появилось видео с Арсеном Маркаряном, где он рассказывает о сексе с несовершеннолетними

В соцсетях появился ролик, на котором инфобизнесмен Арсен Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Блогер, проживающий в Испании, пока никак это не прокомментировал.
Ролик опубликовала пользовательница X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Судя по интерфейсу на экране, это запись с одного из онлайн-курсов блогера.
«Я спал с 12–13-летними девчонками, сам будучи 18–19-летним. Не с теми, которые плоские или еще что‑то, а с теми, которые сами хотели со мной ******* [интимной связи]», — рассказывает Маркарян на записи. Перед этим он говорит, что ему «абсолютно все равно» на внимание правоохранителей.
@yolkzheltok написала, что «секс с 12-летней девочкой это априори изнасилование, потому что ребенок не может дать согласия на секс». В РФ возраст согласия наступает в 16 лет (если подросток этого возраста добровольно вступает в связь с совершеннолетним, это не считается преступлением), но самого термина «возраст согласия» в статьях 134 и 135 УК нет.
Маркарян получил известность из‑за провокационных высказываний в адрес женщин. Он утверждал, что мужчины во время беседы обмениваются информацией, а женщины — состоянием, поэтому все, что он готов делать с девушками, — заниматься сексом. В начале июля блогер загадал загадку про женщин и мужчин на необитаемом острове и стал объектом пародий.