Coldplay заплатила несколько миллионов фунтов стерлингов бывшему менеджеру для урегулирования спора

В октябре Coldplay подали встречный иск против Холмса, заявив, что он должен им возместить ущерб в размере более 14 млн фунтов стерлингов, и что он взял два кредита у Live Nation, о которых они не знали. Группа отвергла иск Холмса, а в их встречном иске говорится, что они не продлили договор с ним «после периода растущей обеспокоенности поведением Холмса». В нем также говорится, что переговоры с экс-менеджером о будущих альбомах сорвались.