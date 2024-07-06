Coldplay заплатила несколько миллионов фунтов стерлингов бывшему менеджеру для урегулирования спора

Группа Coldplay выплатила несколько миллионов фунтов стерлингов своему бывшему менеджеру Дэйву Холмсу, который подал на них в суд на 10 млн. Музыканты решили уладить спор, чтобы не разглашать внутреннюю информацию в суде, сообщает таблоид The Sun.
Холмс расстался с группой в 2022 году после 22 лет работы в качестве ее менеджера и подал на них в суд в августе 2023 года из‑за спора вокруг договора. Он утверждал, что помог организовать сессии звукозаписи для еще не выпущенных десятого и одиннадцатого альбомов группы, но группа отказалась ему платить.
«Холмс успешно управлял Coldplay более 22 лет, сделав их одной из самых успешных групп в истории. Теперь Coldplay отказывается платить то, что ему причитается», — говорил адвокат Холмса Фил Шеррелл.
В октябре Coldplay подали встречный иск против Холмса, заявив, что он должен им возместить ущерб в размере более 14 млн фунтов стерлингов, и что он взял два кредита у Live Nation, о которых они не знали. Группа отвергла иск Холмса, а в их встречном иске говорится, что они не продлили договор с ним «после периода растущей обеспокоенности поведением Холмса». В нем также говорится, что переговоры с экс-менеджером о будущих альбомах сорвались.
Coldplay обвинила Холмса в бюджетных тратах во время мирового турне «Music Of The Spheres» — 17,5 млн фунтов стерлингов. Сейчас Coldplay управляется командой во главе с Филом Харви.