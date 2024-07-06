«Там что‑то плывет»: МЧС Башкортостана сняло обращение к гражданам со «всплывшим утопленником»

По его словам, хоть видео и получилось немного иначе, чем задумывалось, но оно «сработало», раз у него попросили комментарий. «Место, где мы были, это действительно то место, где утонул неделю назад ребенок. Прыгнул — и его течением унесло», — сказал Шарафутдинов.