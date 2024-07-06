«Там что‑то плывет»: МЧС Башкортостана сняло обращение к гражданам со «всплывшим утопленником»

6 июля в соцсетях МЧС Башкортостана появился якобы закадр со съемок профилактического ролика. На нем видно, как на поверхности воды появляется тело, за которым ныряет рассказчик.
В начале ролика руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Алик Шарафутдинов сообщает, что находится «на безлюдном месте купания подростков» в Уфе, где неделей ранее утонул 15-летний ребенок. После этого он бракует дубль, а девушка за камерой тревожно говорит: «Алик Анварович, подождите, там что‑то плывет. Алик Анварович, помогите быстрее!» Мужчина бросается в воду.
В комментариях спасение утопленника приняли за чистую монету и принялись узнавать, что случилось дальше. Однако спустя более двух часов в соцсетях появилось продолжение: Шарафутдинов всплывает с мужчиной, который заканчивает ролик фразой: «Сегодня меня удалось спасти. А спасут ли тебя?»
Постановочное видео с утопленником придумал Шарафутдинов. Утопающего сыграл сотрудник ведомства, рассказал «Подъему» представитель башкортостанского МЧС.
«Пришла идея такая немного всколыхнуть общественность в связи с тем, что очень большое число погибших на воде. <…> Решили с ребятами снять ролик, чтобы немножко приземлить тех, кто думает, что с ним это никогда не случится», — поделился Шарафутдинов.
По его словам, хоть видео и получилось немного иначе, чем задумывалось, но оно «сработало», раз у него попросили комментарий. «Место, где мы были, это действительно то место, где утонул неделю назад ребенок. Прыгнул — и его течением унесло», — сказал Шарафутдинов.
По данным МЧС, в июне на водоемах в РФ погибли 812 человек — на 142 человека больше, чем в 2023-м. Жертвами стали 155 детей.