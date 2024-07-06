Реформист Масуд Пезешкиан стал новым президентом Ирана

Бывший министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиан стал новым президентом Ирана по итогам второго тура голосования. За него проголосовали более 16,3 млн избирателей, сообщает IRNA.
Всего было подсчитано 30,5 млн голосов при явке в 49,8% избирателей. За конкурента Пезешкиана, представителя верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили голоса отдали 13,5 млн граждан.
Пезешкиан стал президентом Ирана с третьего раза, до этого он работал в иранском парламенте последних пяти созывов. Он выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин в стране.
Внеочередные выборы президента в Иране, второго по значимости лица в стране после Верховного лидера, прошли после гибели президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае.