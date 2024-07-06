В Красноярском крае таксист покончил с собой после того, как в соцсетях его посчитали педофилом

В Красноярском крае полиция нашла тело таксиста. Ранее в соцсетях мужчину обвинили в домогательствах к детям. Об истории пишет «Комсомольская правда. Красноярск».
Инцидент случился в закрытом городе Зеленогорске с населением около 55 тыс. жителей. 2 июля в паблике «Подслушано Зеленогорск» с 48 тыс. подписчиков появился пост о столкновении с таксистом, который якобы приставал к годовалой девочке.
Анонимная авторка рассказала, что посадила дочь в детское кресло и попросила водителя пристегнуть его к сиденью. «Я отошла на два метра, чтобы попрощаться с остальными нашими товарищами, отсутствовала 7–10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сиденья. И когда я увидела то, что увидела, пришла в ужас, шок и панику», — вспомнила она.
«Подойдя к задней двери машины, я увидела, как это животное лезет в памперс к моей годовалой дочери! Оттягивая его и лосины, чтобы залезть ниже!!! Конечно, я кинулась на него, оттащила от дочери, начала его бить и кричать. Товарищи <…> хотели его как то задержать, но водитель залетел в машину, не закрыв дверь, умчался», — пишет она.
Похожую историю рассказала жительница Зеленогорска Екатерина в беседе с журналистами NGS24.ru. По ее словам, в 2021 году таксист приехал на вызов и посадил ее трехлетнюю дочь в детское кресло на переднем сиденье.
Женщина вспоминала, что всю дорогу мужчина «странно смотрел на ребенка», а по приезде проигнорировал ее просьбу самой достать ребенка из машины, «начал отстегивать ее от кресла и попутно отодвинул шорты».
«Я подхожу, смотрю, он уже ее отстегивает. В этот момент я увидела, что он ей отодвинул шорты. Я прямо увидела гениталии своего ребенка», — с ужасом делится девушка.
Она позвонила мужу, тот уже вызвал полицию, обеспокоенные родители написали заявление, которое попало в Следственный комитет. Таксист тогда объяснил, что задел ребенка случайно и делать этого умышленно не планировал. В СК и прокуратуре ей отказали в возбуждении уголовного дела.
NGS24 уточняет, что это было уже второе заявление в адрес водителя.
В комментариях под исходным постом появились еще несколько похожих историй об этом мужчине. В то же время две пользовательницы вспомнили совместные поездки с таксистом и своими детьми, но не заметили никаких нарушений с его стороны.
Мужчины усомнились в реакции мам. Один из них заметил, что из‑за конструкции детских кресел замок ремня безопасности оказывается ровно в промежности ребенка, и попытка его снять может привести к подозрениям и конфликту.
В тех же комментариях появились соседи водителя, которые назвали его по имени, оставили домашний и рабочий адреса, а также место парковки его машины. «Мы прозвали его Чикатилло», — пишет одна из комментаторок.
Вечером 5 июля представитель Следственного комитета по Красноярскому краю сообщил NGS24, что мужчина скончался. В СК отметили, что признаков насильственной смерти нет.
По информации источника издания, водитель покончил с собой.
Ведомство вело проверку в отношении таксиста по материалам из соцсетей и собиралось принять решение.