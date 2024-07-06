В Красноярском крае таксист покончил с собой после того, как в соцсетях его посчитали педофилом

«Подойдя к задней двери машины, я увидела, как это животное лезет в памперс к моей годовалой дочери! Оттягивая его и лосины, чтобы залезть ниже!!! Конечно, я кинулась на него, оттащила от дочери, начала его бить и кричать. Товарищи <…> хотели его как то задержать, но водитель залетел в машину, не закрыв дверь, умчался», — пишет она.