Саймон Пегг против ремейков и ребутов: «Буду в ярости, если снимут новый „Зомби по имени Шон“»

Саймон Пегг считает ребуты и ремейки оскорблением для оригинальных фильмов. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Интервьюер заметил, что актера часто просят заняться сиквелом культовой британской комедии, и спросил, может ли такая картина когда‑нибудь случиться.
«Фильм принадлежит Universal, они могут сделать с ним что захотят. Но мы с Эдгаром [Райтом, режиссером фильма] будем в ярости», — ответил артист.
«Это невероятно личный фильм. В нем так много от нас. Вся эта история с мамой Шона, отчимом — у меня были проблемные отношения с отчимом», — объяснил Пегг.
«Именно Эдгар придумал убить маму. Я не мог поверить, когда он это предложил, но это было лучшее решение. В этом фильме так много нашей души. Если бы кто‑то перезагрузил его, это было бы циничное и эксплуататорское занятие. Надеюсь, что люди полюбили нашего Шона настолько, что тоже будут возмущены ребутом», — добавил он.
Британец вспомнил, что его персонаж в «Армагеддеце» страдает от алкоголизма, — в прошлом Пегг также боролся с этой зависимостью, многое из его опыта нашло отражение в комедии.
«Сама мысль, что кто‑то вот так возьмет название [для другого проекта]… Меня всегда раздражал ремейк „Рассвета мертвецов“ Зака Снайдера — это отличный фильм. Он действительно захватывающий. Но я ненавидел тот факт, что они назвали его „Рассвет мертвецов“, потому что это был фильм Джорджа Ромеро», — привел пример актер.
«Они могли бы назвать его „Deadish“, и это все равно был бы отличный фильм. Это был отличный термин в фильме, его использовал один из актеров. Но когда вы просто используете название, потому что люди его уже знают, это так неуважительно по отношению к оригиналу», — подчеркнул Пегг.