Саймон Пегг против ремейков и ребутов: «Буду в ярости, если снимут новый „Зомби по имени Шон“»

«Именно Эдгар придумал убить маму. Я не мог поверить, когда он это предложил, но это было лучшее решение. В этом фильме так много нашей души. Если бы кто‑то перезагрузил его, это было бы циничное и эксплуататорское занятие. Надеюсь, что люди полюбили нашего Шона настолько, что тоже будут возмущены ребутом», — добавил он.