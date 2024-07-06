В Москве силовики устроили рейд на сауну. Вероятно, они искали гей-клуб и зашли не в ту дверь

Силовики устроили рейд на сауну Voda Spa на улице Ленинская Слобода, недалеко от станции метро «Автозаводская». Об этом пишут «Осторожно, Москва» и MSK1.ru.
Инцидент случился в ночь на пятницу. По словам свидетелей, в заведение пришли люди в гражданском и форме, похожей на ОМОН, посетителей положили лицом в пол, стали опрашивать и проверять документы.
«Вламывается человек шесть, некоторые с оружием, и говорят: „Всем на пол, петушары ****** [долбаные]“, — что‑то в этом роде. А в раздевалке было очень мало места, поэтому приходилось друг на друга ложиться. А тех, кто не ложился, начинали в стену швырять очень жестко. Потом сказали, чтобы все медленно, с руками за голову шли в общий зал, где бар. Еще была девушка, которая снимала допросы на телефон и узнавала, что здесь делают ребята, зачем они пришли в эту сауну», — рассказывает один из гостей «Осторожно, Москва».
Некоторые посетители предполагают, что в сауну силовики попали по ошибке и на самом деле искали ночной клуб. В этом же здании разместились Pony Afterparty и «Центральная станция». Последний в прошлом был известен как гей-клуб, его петербургский филиал в декабре 2023 года заявил о закрытии из‑за решения Верховного суда о признании «движения ЛГБТ»* экстремистским и запрещенным.
Источник MSK1.ru, знакомый с ситуацией, рассказал, что силовики позже все-таки пришли в «Центральную станцию».
«Сейчас была лояльная проверка, запрещенного ничего не нашли. Ночью там праздновали девичник, как мне сказали. Никто по поводу побоев, переломов, синяков не обращался. Насколько жестко проходила проверка, нельзя сказать, но претензий никаких не было, избитых не было», — сказал собеседник MSK1.ru.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщили, что информация о проверках заведений на Ленинской Слободе к ним не поступала.