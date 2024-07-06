В Москве силовики устроили рейд на сауну. Вероятно, они искали гей-клуб и зашли не в ту дверь

«Вламывается человек шесть, некоторые с оружием, и говорят: „Всем на пол, петушары ****** [долбаные]“, — что‑то в этом роде. А в раздевалке было очень мало места, поэтому приходилось друг на друга ложиться. А тех, кто не ложился, начинали в стену швырять очень жестко. Потом сказали, чтобы все медленно, с руками за голову шли в общий зал, где бар. Еще была девушка, которая снимала допросы на телефон и узнавала, что здесь делают ребята, зачем они пришли в эту сауну», — рассказывает один из гостей «Осторожно, Москва».