В Новосибирской области свиньи убегают с фермы и громят могилы солдат. Животных хотят отстрелить

Инциденты происходят в селе Карпысак Тогучинского района. Впервые это случилось еще в апреле, но с тех пор ситуация повторилась. По информации телеканала, животные принадлежат местному фермеру, который готовит из них колбасу. В разговоре с односельчанами тот отрицал владение.