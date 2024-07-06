В Новосибирской области свиньи убегают с фермы и громят могилы солдат. Животных хотят отстрелить

В Новосибирской области свиньи сбегают с фермы и разрывают могилы военных, погибших на специальной военной операции на территории Украины. Животных собираются отстреливать. Об этом рассказали «Вести Новосибирск».
Инциденты происходят в селе Карпысак Тогучинского района. Впервые это случилось еще в апреле, но с тех пор ситуация повторилась. По информации телеканала, животные принадлежат местному фермеру, который готовит из них колбасу. В разговоре с односельчанами тот отрицал владение.
«Стадо вислобрюхих осквернило десятки сельских могил. И, что самое свинское, разворотило захоронения павших героев», — возмущается автор репортажа.
«Это уже не первый раз, новость об очередном вандальном променаде как ножом по сердцу», — жалуется мать одного из погибших.
Когда съемочная группа приезжала в населенный пункт в первый раз, глава сельсовета обещал решить вопрос либо уволиться. В июле телевизионщики вернулись и напомнили ему о словах.
«Вот заявление по собственному написал. Ну я ж слово пацана давал», — ответил им мужчина.
Команда «Вестей» в последний момент «остановила чиновника от увольнения» и предложила «радикальный компромисс»: отстреливать беглых свиней.
«Все равно после каждого акта вандализма фермер отпирается, мол, это не мои животные. Вот и поступить с ними планируют как с бесхозными уже на этой неделе», — заканчивается репортаж.