Со стриминговых площадок пропал альбом Смоки Мо «Alpha»

В комментариях в социальных постах Смоки предполагают, что причиной стал припев инди-артистки Badda Boo в треке «Улетаю», обращает внимание издание. Несмотря на то что отрывок был записан еще в 2011 году, ее творчество появилось на площадках только в июне 2024 года.