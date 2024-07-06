Со стриминговых площадок пропал альбом Смоки Мо «Alpha»

Со стриминговых сервисов исчез альбом Смоки Мо «Alpha». Причиной стал неочищенный сэмпл. Об этом рэпер сообщил в сторис, на его посты обратил внимание The-Flow.ru.
«Он удален из‑за ******** [безалаберности] человека, который занимался его выпуском. Я готов заплатить за этот сэмпл, но всем, видимо, ***** [наплевать], и этим людям по кайфу ставить палки в колеса», — поделился артист.
«В ситуации с очисткой сэмпла я не виноват, это косяк человека, который занимался выпуском! Я готов решить вопрос материально. Если у группы, чей сэмпл использован, есть претензии лично ко мне, я готов встретиться и поговорить», — добавил он.
В комментариях в социальных постах Смоки предполагают, что причиной стал припев инди-артистки Badda Boo в треке «Улетаю», обращает внимание издание. Несмотря на то что отрывок был записан еще в 2011 году, ее творчество появилось на площадках только в июне 2024 года.
Музыкант подчеркивает, что ситуация возникла из‑за кого‑то, кто «занимался выпуском» релиза. Смоки Мо вместе с Гуфом и Муровьем входит в объединение Firmaa, через него была также выпущена пластинка «Смоки/Guf». Создателем коллектива стал концертный диджей и саундпродюсер Гуфа DJ Cave. Его партнером выступил лейбл Эмина Агаларова Rocket Family.