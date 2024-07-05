Оkko столкнулся с перебоями во время трансляции матча Евро из‑за рекордного числа зрителей

Сегодня в 01:49
Фото: picture alliance / Getty Images

Онлайн-кинотеатр Okko столкнулся с перебоями в работе во время трансляции матча Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Это случилось из‑за рекордного количества зрителей, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

Проблемы с трансляцией возникли только на сайте. На других платформах, в том числе на Smart TV, мобильных устройствах и приставках, матч можно было посмотреть без перебоев.

«Okko приносит извинения болельщикам. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», — заявили в онлайн-кинотеатре.

Матч команд Португалии и Франции завершился серией пенальти, по итогам которой Франция вышла в полуфинал Евро. Основная часть игры окончилась со счетом 0:0, счет по итогам пенальти — 3:5.

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