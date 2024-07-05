В Китае погиб человек в результате торнадо. Еще 79 пострадали

Сегодня в 00:42
Фото: Greg Johnson/Unsplash

В китайской провинции Шаньдун один человек погиб и еще 79 пострадали в результате торнадо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин.

Смерч прошел по Дунмину около 14:30 по местному времени. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницы.

Власти Китая оценивают масштабы удара стихии. Метеорологи при этом предупреждают, что торнадо еще могут образоваться в провинции Шаньдун и соседней Цзянсу.

Осадки продолжатся на этих территориях в течение всей ночи пятницы. Одновременно с этим начнутся спасательные работы и ликвидация последствий бедствия.

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