В Китае погиб человек в результате торнадо. Еще 79 пострадали

В китайской провинции Шаньдун один человек погиб и еще 79 пострадали в результате торнадо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин.
Смерч прошел по Дунмину около 14:30 по местному времени. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницы.
Власти Китая оценивают масштабы удара стихии. Метеорологи при этом предупреждают, что торнадо еще могут образоваться в провинции Шаньдун и соседней Цзянсу.
Осадки продолжатся на этих территориях в течение всей ночи пятницы. Одновременно с этим начнутся спасательные работы и ликвидация последствий бедствия.