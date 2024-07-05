Из‑за грозы в Москве девять самолетов перенаправили из «Шереметьево» на другие аэродромы

Девять самолетов, которые должны были приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево», из‑за грозы перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.
Пять самолетов отправились в нижегородский аэропорт «Стригино». Два сели во «Внуково», еще по одному воздушному судну улетели в «Домодедово» и петербургский «Пулково».
Аэропорты столицы восстановили штатную работу к вечеру 5 июля. В Росавиации заявили, что к 20:30 все четыре гавани («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский») работали нормально.
5 июля Москва столкнулась с непогодой. В городе начались ливни и грозы, прошел град и заметно усилился ветер. Синоптики предупредили о возможности возникновения смерчей.