Из‑за грозы в Москве девять самолетов перенаправили из «Шереметьево» на другие аэродромы

Вчера в 23:51
Фото: Egor Myznik/Unsplash

Девять самолетов, которые должны были приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево», из‑за грозы перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

Пять самолетов отправились в нижегородский аэропорт «Стригино». Два сели во «Внуково», еще по одному воздушному судну улетели в «Домодедово» и петербургский «Пулково».

Аэропорты столицы восстановили штатную работу к вечеру 5 июля. В Росавиации заявили, что к 20:30 все четыре гавани («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский») работали нормально.

5 июля Москва столкнулась с непогодой. В городе начались ливни и грозы, прошел град и заметно усилился ветер. Синоптики предупредили о возможности возникновения смерчей.

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