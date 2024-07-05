«Я остаюсь в гонке»: Джо Байден не намерен снимать кандидатуру на фоне призывов однопартийцев

Однако семья Байдена попросила его остаться в президентской гонке, узнал CNN. По мнению близких президента, он все еще может показать американцам свою способность прослужить следующие четыре года, а в плохом выступлении виноваты советники. После этого сторонницы демократов из Филадельфии обратились к супруге Байдена Джилл с призывом убедить мужа сняться с выборов.