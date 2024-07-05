«Я остаюсь в гонке»: Джо Байден не намерен снимать кандидатуру на фоне призывов однопартийцев

Джо Байден не намерен снимать свою кандидатуру на выборах президента США после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом нынешний президент заявил во время митинга со своими сторонниками в Висконсине, сообщает NBC News.
«Позвольте мне сказать как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я собираюсь победить Дональда Трампа», — сказал 81-летний Байден.
Байден признал, что «небольшие дебаты» с Трампом были «не лучшим его выступлением» и породили «много спекуляций» насчет его дальнейших действий. Лидер Демократической партии считает, что его пытаются выдавить из гонки, но он не позволит 90-минутному эфиру перечеркнуть его достижения за последние три с половиной года.
Как пишет NBC News, Байден допустил оговорку, сказав, что снова победит Трампа в 2020 году. Сразу же американский президент исправился: «Мы собираемся сделать это снова в 2024-м».
В своей речи Байден также высмеял Трампа за его оговорки, припомнив слова конкурента в один из Дней независимости, когда тот был президентом. Тогда Трамп сказал, что армия Джорджа Вашингтона выиграла Войну за независимость 1776 года, взяв под контроль аэропорты британцев.
29 июня редакционная коллегия The New York Times первой из крупных СМИ призвала Байдена выйти из президентской гонки после дебатов с Трампом и посоветовала демократам выдвинуть другого кандидата. Следом с таким же заявлением выступили
спонсоры Демократической партии, общественные деятели и бизнесмены.
Однако семья Байдена попросила его остаться в президентской гонке, узнал CNN. По мнению близких президента, он все еще может показать американцам свою способность прослужить следующие четыре года, а в плохом выступлении виноваты советники. После этого сторонницы демократов из Филадельфии обратились к супруге Байдена Джилл с призывом убедить мужа сняться с выборов.