Crazy Frog выпустил новый клип

«Полицейский из Беверли-Хиллз-4» появился на Netflix 3 июля. Продолжение классической трилогии боевиков с Эдди Мерфи рассказывает о новом приключении лейтенанта полиции: жизнь его дочери оказывается под угрозой, поэтому главный герой Аксель Фоули и его напарник оказываются втянуты в масштабный преступный план.