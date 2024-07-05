Crazy Frog выпустил новый клип со своих самым известным хитом. Релиз приурочен к выходу комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».
Видео состоит из кадров нового фильма, в которые вмонтирован культовый лягушонок. Последнюю новинку Crazy Frog выкладывал в 2021 году.
«Полицейский из Беверли-Хиллз-4» появился на Netflix 3 июля. Продолжение классической трилогии боевиков с Эдди Мерфи рассказывает о новом приключении лейтенанта полиции: жизнь его дочери оказывается под угрозой, поэтому главный герой Аксель Фоули и его напарник оказываются втянуты в масштабный преступный план.
Из оригинального актерского состава в сиквеле появились Джадж Рейнхолд и Джон Эштон. В фильме также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон. Режиссером стал Марк Моллой, а сценаристами — Уилл Билл, Том Гормикан и Кевин Эттен.