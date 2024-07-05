На Сицилии проснулся вулкан Этна. По склонам текут потоки лавы

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Соцсети заполонили фото и видео, как в небо поднимаются клубы дыма, а по склонам вулкана течет раскаленная лава.
Облака пепла поднялись на высоту почти 4,5 километра. В результате власти Италии вынуждены были закрыть аэропорт в Катании из‑за непригодности взлетно-посадочной полосы для движения.
Населенные пункты вблизи Этны покрылись слоем пепла. Одновременно с Этной начал извеграться и другой вулкан на территории Италии — Стромболи.
Мэр Катании запретил ездить в городе на мотоциклах в течение двух дня, а также ограничил скорость автомобилей до 30 километров в час.