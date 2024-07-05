На Сицилии проснулся вулкан Этна. По склонам текут потоки лавы

Сегодня в 22:47
Фото: MrtnMrt/X

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Соцсети заполонили фото и видео, как в небо поднимаются клубы дыма, а по склонам вулкана течет раскаленная лава.

Облака пепла поднялись на высоту почти 4,5 километра. В результате власти Италии вынуждены были закрыть аэропорт в Катании из‑за непригодности взлетно-посадочной полосы для движения.

Населенные пункты вблизи Этны покрылись слоем пепла. Одновременно с Этной начал извеграться и другой вулкан на территории Италии — Стромболи.

Мэр Катании запретил ездить в городе на мотоциклах в течение двух дня, а также ограничил скорость автомобилей до 30 километров в час.

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