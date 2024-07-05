Джордж Мартин остался в восторге от второго сезона «Дома Дракона»

Сегодня в 21:50
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Создатель фантастического цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин поделился мнением о втором сезоне «Дома Дракона» в своем блоге. Писатель остался в восторге.

Мартин вспомнил, как посетил съемки и был под впечатлением от декораций, увидев «настоящие замки, которые не выглядели и вполовину такими внушительными, как Красный замок и Драконий камень». Писатель «мельком посмотрел первые два эпизода» и отметил их «превосходную режиссуру» — их сняли «ветераны „Игры престолов“» Алан Тейлор и Клэр Килнер.

Следующими похвалу от Мартина получили актеры и сценарист Райан Кондал. Фантаст оценил решение последнего добавить в повествование собаку.

«Я… кхм… обычно не фанат сценаристов, которые добавляют персонажей в исходный материал при адаптации истории. Особенно когда исходный материал мой. Но эта собака потрясающа. Хотел бы додуматься до этой собаки. Но нет, кто‑то другой придумал ее. Я рад этому», — написал Мартин.

Кинокритик «Афиша Daily» Евгений Ткачев со спойлерами разбирает каждую серию второго сезона. На данный момент вышли три эпизода: прочитать о них можно здесь, здесь и здесь.

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