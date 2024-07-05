Джордж Мартин остался в восторге от второго сезона «Дома Дракона»

«Я… кхм… обычно не фанат сценаристов, которые добавляют персонажей в исходный материал при адаптации истории. Особенно когда исходный материал мой. Но эта собака потрясающа. Хотел бы додуматься до этой собаки. Но нет, кто‑то другой придумал ее. Я рад этому», — написал Мартин.