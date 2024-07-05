Журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова признали иноагентами

Сегодня в 21:33
Фото: snezhkina

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него включили пять человек, в том числе журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова.

Герасименко, как отметило ведомство, «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», выступала против военных действий на территории Украины и участвовала в создании материалов иноагентов.

Ежов делал то же самое, указало министерство, а также распространял недостоверную информацию о политике российских властей и «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ».

Кроме того, в перечень иноагентов попали юрист «Института права и публичной политики»* Григорий Вайпан, петербургские муниципальные депутаты Сергей Трошин и Федор Уткин.

Вайпан, согласно данным Минюста, занимался теми же действиями, что Герасименко и Ежов. Помимо этого, он выступал респондентом на информплощадках иноагентов и принимал участие в одном из их мероприятий.

Трошин «осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений». Уткин выступал против военных действий на территории Украины. Оба мундепа распространяли недостоверные данные о властях России. Трошин также участвовал в создании материалов иноагентов, а Уткин — в их распространении.

* «Институт права и публичной политики» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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