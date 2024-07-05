Команда «Подземелья Чикен Карри» прокомментировала отмену показов шоу в кинотеатрах

Авторы «Подземелий Чикен Карри» Григорий Шатохин и Вадим Селезнев, а также комик Александр Гудков прокомментировали отмену показов шоу в кинотеатрах после жалоб Екатерины Мизулиной и депутата Александра Хинштейна. Получасовое видео появилось на ютуб-канале «Чикен Карри».
По их словам, выпуски «Подземелья Чикен Карри» показывают в кинотеатрах не в рамках проката, как полнометражные фильмы, а в качестве «частного мероприятия одним днем», поэтому для этого создателям не нужно прокатное удостоверение. Показы никак не рекламируются — ссылки на билеты появляются в соцсетях проекта.
«В следствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем <…> кинотеатры приняли решение не выпускать в эфир наш выпуск», — добавил Гудков. Шатохин обвинил телеграм-каналы, из‑за которых, по их словам, и возник конфликт с общественниками, во «взращивании ненависти в обществе».
Гудков обвинил телеграм-каналы в клевете, из‑за которой его «каждый раз проверяют на границе». Комик заявил, что не отправлял деньги вооруженным силам других стран и никогда не призывал этого делать.
В качестве доказательства обвинители приводят видео с концерта группы СБПЧ в поддержку украинских беженцев, где Гудков был приглашенным гостем и не был в числе организаторов. Комик не против, чтобы правоохранители проверили его снова, хотя ранее это уже делалось — никаких призывов и нарушений они не обнаружили.
Гудков не согласен с обвинения в русофобии. Также, по его словам, он не получает «иностранного финансирования» и не является «сотрудником какой‑либо иностранной организации». Комик отметил, что часто в телеграм-каналах его называют иноагентом, но это не так.
Показы «Подземелий Чикен Карри» отменились в 52 городах РФ. Мизулина назвала артиста «русофобом, который высказывался против СВО и призывал донатить на ВСУ».
«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя», — писала глава «Лиги безопасного интернета».