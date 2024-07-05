Команда «Подземелья Чикен Карри» прокомментировала отмену показов шоу в кинотеатрах

В качестве доказательства обвинители приводят видео с концерта группы СБПЧ в поддержку украинских беженцев, где Гудков был приглашенным гостем и не был в числе организаторов. Комик не против, чтобы правоохранители проверили его снова, хотя ранее это уже делалось — никаких призывов и нарушений они не обнаружили.