Ученые Каролинского института выяснили, что стресс увеличивает риск развития деменции

Ученые из Каролинского института в США проанализировали связь пережитого стресса и развития болезни Альцгеймера. Согласно их выводам, стресс заметно увеличивает риск деменции, сообщили на сайте Alzheimer’s Association.
Исследователи обнаружили, что стресс ухушает познавательную деятельность людей и уничтожает их когнитивный резерв, который формируется с помощью обучения, умственной работы, здорового образа жизни и социальных контактов.
Постоянный или сильный стресс приводит к меньшему социальному взаимодействию и потере интереса к физической активности и досугу. Все это повышает вероятность деменции.
«Эти результаты могут иметь клиническое значение, поскольку все большее число исследований указывает, что упражнения на внимательность и медитация могут снизить уровень кортизола и улучшить познание», — отметил автор исследования Манаса Шанта Йеррамалла.
Он добавил, что результаты его работы доказывают, что техники управления стрессом способствуют профилактике болезни Альцгеймера.