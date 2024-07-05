Ученые Каролинского института выяснили, что стресс увеличивает риск развития деменции

Сегодня в 20:31
Фото: Luis Villasmil/Unsplash

Ученые из Каролинского института в США проанализировали связь пережитого стресса и развития болезни Альцгеймера. Согласно их выводам, стресс заметно увеличивает риск деменции, сообщили на сайте Alzheimer’s Association.

Исследователи обнаружили, что стресс ухушает познавательную деятельность людей и уничтожает их когнитивный резерв, который формируется с помощью обучения, умственной работы, здорового образа жизни и социальных контактов.

Постоянный или сильный стресс приводит к меньшему социальному взаимодействию и потере интереса к физической активности и досугу. Все это повышает вероятность деменции.

«Эти результаты могут иметь клиническое значение, поскольку все большее число исследований указывает, что упражнения на внимательность и медитация могут снизить уровень кортизола и улучшить познание», — отметил автор исследования Манаса Шанта Йеррамалла.

Он добавил, что результаты его работы доказывают, что техники управления стрессом способствуют профилактике болезни Альцгеймера.

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