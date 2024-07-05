Женева и Цюрих названы самыми дорогими городами мира. Москва заняла место чуть ниже середине списка

Аналитическое агентство Numbeo обновило рейтинг самых дорогих городов мира. В топ-3 вошли Женева, Цюрих и Нью-Йорк, а всего в списке 218 городов со всех частей мира.
В топ-20 оказались 12 городов США, включая Сан-Франциско (4-е место), Бостон (5-е), Вашингтон (7-е), Сиэтл (8-е), Лос-Анджелес (9-е) и Чикаго (10-е). Туда же вошли Рейкьявик (6-е место), Канберра (12-е), Лондон (13-е), Осло (14-е), Сингапур (18-е) и Аделаида (2-е).
Города из РФ заняли места после 100-го: Москва (137-е), Петербург (162-е), Екатеринбург (181-е), Новосибирск (183-е) и Краснодар (184-е). Рядом с ними расположились Бангкок (133-е), Нови-Сад (134-е), Клуж-Напока (135-е) и Стамбул (136-е).
Замыкают список несколько городов Украины — Киев (199-е место), Одесса (202-е), Львов (204-е) — и Минск (200-е). С ними соседствуют несколько городов Индии и Пакистана.
Алматы и Астану аналитики признали самыми дорогими городами Центральной Азии — 164-е и 176-е места соответственно. Однако всего из этого региона в рейтинг включили лишь четыре города, в том числе Бишкек и Ташкент — они идут следом.