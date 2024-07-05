The Sun: Селин Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе

Канадская певица Селин Дион, страдающая от «синдрома жесткого человека», тайно начала подготовку к концерту. Об этом написал британский таблоид The Sun.
По информации издания, артистка планирует вернуться на сцену в ноябре. 70-минутное выступление Дион пройдет в Лас-Вегасе. На нем певица предположительно исполнит свои главные хиты.
Источники СМИ утверждают, что дата концерта может быть изменена в связи с состоянием здоровья Дион. Последние годы артистка проходит активную терапию: из‑за болезни она потеряла контроль над мышцами и практически не может петь.
«Она никогда не сдавалась и работала втайне на протяжение месяцев над ее вокальной силой и контролем», — рассказал собеседник The Sun.
Он отметил, что желание вернуться в профессию стало огромной движущей силой для Дион в ее лечении. «Она работала невероятно усердно, чтобы вернуться туда, где она сможет хорошо петь», — добавил источник.
По его словам, Дион сперва работала с группой музыкантов дома и постепенно стала петь все больше и больше. В данный момент, как утверждается, она верит, что готова к длительному выступлению.
Недавно на стриминговом сервисе Prime Video вышел документальный фильм «Я: Селин Дион». В нем показали кадры борьбы певицы с недугом, в том числе — кадры, на которых она переживает сильный спазм.
Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.