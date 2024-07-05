У фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом появилось финальное название, постер и дата релиза

За год до официального релиза у фильма о «Формуле-1» появились официальное название и постер. В США лента выйдет 27 июня 2025 года, в остальном мире — 25 июня, сообщает Deadline.
Фильм с Брэдом Питтом получил название «F1». По сюжету бывший гонщик вместе со своим товарищем по команде возвращается в «Формулу-1».
Режиссером «F1» выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Производством занимается студия Apple Original Film, а права на показ прибрела Warner Bros. Помимо Питта, в ленте снялись Дамсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодниа и Самсон Кейо.
В ближайшие дни появится тизер. Его покажут на Гран-при «Формулы-1» в Великобритании.
В прошлом году Питт останавливал съемки «F1» в знак поддержки забастовщиков в Голливуде. При этом съемки должны были проходить на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии во время Гран-при.